Zoido es reuneix amb el nou Major dels Mossos a Madrid

30 d'octubre de 2017, 12.03 h





Per a mi, EL MAJOR DELS MOSSOS SEGUEIX ESSENT TRAPERO.





Ferran Lopez pot ser -no ho sé- molt bona persona o potser fins i tot molt bon català, però caap autoritat CATALANA l'ha posat en aquest càrrec.









Respecte al gras i repugnant Juan Ignacio Zoido Alparche, el considero un INDESITJABLE FRANQUISTA com tots els del PP, que aplaudeixen una monarquia IMPOSADA PER FRANCO i una constitusiong redactada en un moment en que la balança de la CORRELACIÓ DE FORCES s'inclinava descaradament a...