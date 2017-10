Diversos càrrecs del Govern van a treballar amb aparent normalitat

|| || || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

30 d'octubre de 2017, 11.56 h







Vet quí un altre PPobre idiota , el Rufu #2 , que es creu tenir VISIÓ DE RAJOS X com Supermann. Es creu capaç de veure la pantalla de l'ordinador de la foto . . .







Es creuen supermans i després no aguanten mitja castanya, oi Rufinu?







HUAH HUAH HUAH HUAH . . . quina ESCÒRIA DE L'ESCORIAL !!!!





Altra cosa: observeu que ja no poso l'estel, sinó les 4 barres, perquè ja no cal clamar per la independència, JA SOM IINDEPENDENTS, el que passa és que es...