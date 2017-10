Altafaj s’acomiada com a representant del Govern davant la UE arran del 155

QUERIDO NA ZI-ONANISTA "zapustarrastroso" JUAN RUIZ SOLANAS aka como SUPERCAT de Figueras-Gerona: Tus palabras resuenan en mis oídos como un zumbido de moscas. VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes) VIVA FELIPE VI, REY DE ESPAÑA Y DE TODOS LOS ESPAÑOLES (logicamente dentro de TODOS los españoles estamos incluidos TODOS los catalanes)

30 d'octubre de 2017, 12.53 h

JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA



PERDONADME, NO PUEDO HILVANAR MAS DE DOS FRASES SEGUIDAS PORQUE ME DA LA RISA FLOJA,





ESPEREMOS QUE EN UNAS HORAS SE ME PASE Y OS PUEDA DAR UNAS BÁLSAMICAS PALABRAS QUE OS ALIVIEN EN ESTOS DUROS MOMENTOS.







JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA JUA