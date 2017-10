|| || || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

30 d'octubre de 2017, 12.09 h







La FANFARRONERIAA ACOMPLEXADA dels FRANQUISTES (*) fa una pestilència de corrupció putrefacta descomunal.





Es pensen que poden fer i desfer IMPUNEMENT els seus repugnants CRIMS contra la democràcia . . .







JA US PASSAREM FACTURA, PPOBRES CRETINS , NO US PENSEU QUE SEMPRE TINDREU ROSES I FLORS. . .





(*) Quan dic franquistes em refereixo tant als franquistes descarats com el PP i C's com als franquistes mal dissimulats del PPSOE i ...