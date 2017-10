Brussel·les evita comentar la convocatòria d'eleccions forçades pel 155

Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 14:00 h

El portaveu de la Comissió Europea ha dit que ha "mirat als tractats i no ha trobat res” sobre si Catalunya quedaria fora de la UE després de la DI

El portaveu de la Comissió Europea, Alexander Winterstein, ha evitat comentar aquest dilluns sobre si la convocatòria d'eleccions el pròxim 21 de desembre sorgida de l'aplicació del 155 és una "solució" o pot contribuir a resoldre la situació a Catalunya. "És part del procés constitucional que s'està desenvolupant a Espanya i ja sabeu que no fem cap comentari al respecte", ha dit Winterstein.

A més, la Comissió Europea no té "res a dir" sobre els últims esdeveniments a Catalunya, marcats per la declaració d'independència i l'aplicació de l'article de la Constitució espanyola. Preguntat per si té algun missatge per a les autoritats catalanes, Winterstein ha reiterat el missatge transmès pel president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, els darrers dies, i ha refermat, en aquest sentit, la "necessitat de respectar la constitució i l'ordre legal" d'Espanya.



Winterstein també ha estat preguntat per on queda recollit en els tractats europeus que si un estat es declara independent d’un estat membre de la UE deixa de ser automàticament part d’aquesta. “He mirat als tractats i no he trobat res”, li ha dit el periodista. Davant d’aquesta pregunta, el portaveu s’ha referit a la doctrina Prodi, en referència a l’expresident de la CE Romano Prodi, i l’ha remès a la resposta de Prodi a una pregunta parlamentària sobre la qüestió. “Per tant no té valor legal? Té valor polític però és una declaració, els tractats no diuen res al respecte en cap direcció?”, ha insistit el periodista. “Quan evaluïs la resposta veuràs que va produir-se una anàlisi legal i això és en línia amb la lectura que fa la Comissió dels tractats”, s’ha limitat a dir Winterstein.

Un altre corresponsal ha demanat també si és legal buscar asil en un altre estat membre. “És una pregunta legal molt general, trobaràs la resposta al Tractat”, ha dit l’austríac. Per altra banda, també ha insistit, que la CE “no té cap paper” davant la situació i ha descartat respondre si la institució ha fet cap valoració genèrica sobre la celebració de referèndums a la UE “després del que ha passat a Catalunya o del cas del Regne Unit”. “Trobo que seria presumptuós i inapropiat expressar una opinió sobre com els estats membres volen interactuar amb els seus votants”, ha dit el portaveu.