El president de la FECAC se'n riu de l'atac ultra espanyol a Catalunya Ràdio

Daniel Slinero és un dels màxims responables de l'organització de la Feria de Abril

Daniel Salinero, home de confiança de Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet, i president de la FECAC, entitat que controla i organitza la Feria de Abril de Barcelona i que es caracteritza per la seva foscor en la gestió econòmica i que té l'anterior president imputat, Francisco Garcia Prieto, ha fet burla de l'atac ultranacionalista espanyol a Catalunya Ràdio del passat divendres.

El llegat de Daniel Salinero al capdavant de la FECAC no està exempt de polèmica. Va ser el responsable d'apartar del camí l'ANDACAT una altra federació que havia organitzat la Feria d'Abril mitjançant pressions. A més, Salinero, hauria exercit pressions perquè el concurs caigués en favor de la FECAC. Així ho denuncia la Fundació Andacat, que creu que les amenaces exercides per la direcció de la FECAC haurien pogut incidir en una possible adjudicació favorable a la FECAC.

La seva amistat pública amb Jaume Collboni, president de BSM, l'empresa pública encarregada de designar l'organització de la Feria de Abril, també hauria estat clau perquè Salinero en sortís victoriós.

Ara, Salienro hi ha tornat a Twitter amb una resposta inquietant sobre els atacs que va patir Catalunya Ràdio el divendres passat al vespre per part de radiacls nacionalistes espanyols.





Estos catalanes... de verdad que... — Daniel Salinero (@salinerilh) 27 d’octubre de 2017

Daniel Salinero és un hooligan unionista anticatalà que donava suport al discurs més catalanofòbic de Suana Díaz, a qui va donar suport per liderar el PSOE (sense èxit). També, segons va poder saber directe!cat, va voler proposar a Justo Molinero fer un acte unionista enfocat a seduir els ciutadans de l'extraradi de Barcelona.