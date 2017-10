|| || || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

Una cosa no poden dissimular els FEIXISTES del PP, i és la seva conducta franquista resultant de les seves ARRELS FRANQUISTES.









Agressions, INVASIÓ BEL.LICA com han perpetrat contra la DEMOCRÀTICAMENT PROCLAMADA REPÚBLICA CATALANA, i tants altres comportament típicament FEIXISTES, com la corrupció, la no-separacio de poders, l'amiguisme-nepotisme , etc. . . son constants en els regims FEIXISTES i en el govern FRANQUISTA DEL PP.