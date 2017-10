PDeCAT i ERC volen convertir el 21-D en una reafirmació de la República

Per la seva banda, segons ha explicat la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, el partit es presentarà a les eleccions convocades per Mariano Rajoy. "Senyor Rajoy, ens veiem a les urnes", ha dit Pascal, que tot i titllar també de "trampa" les eleccions ha assegurat prioritzar que "la societat catalana pugui expressar els seus anhels". "No tenim por a les urnes, són una oportunitat per defensar el nostre projecte, i no acceptarem de cap de les maneres l’aplicació del 155”, ha sentenciat. El PDeCAT encara no ha decidit de quina manera es presentaria, si conjuntament amb la resta d'independentistes o per separat.



La CUP, per la seva banda, ha assegurat que no avala "cap mesura que surti del 155" i ha deixat oberta la porta a diversos escenaris.



La resposta de l'unionisme

Tot i qualificar-les de "parany" de l'Estat, els republicans no han descartat presentar-s'hi. "Trobarem la manera de participar al 21-D, presentant-nos-hi o no", han dit, després de sentenciar que cal que els comicis "siguin una oportunitat més per consolidar la República". En aquest sentit, ERC ha afirmat que és l'hora de "defensar-se" i per això és necessària la col·laboració de "les institucions i la gent". Sobre la declaració d'independència que es va viure la setmana passada al Parlament, han celebrat que es fes "realitat el mandat del 27-S i l'1-O", a la vegada que lamenten l'ocupació "il·legal" de les administracions i el "cop d'estat" que suposa el 155. Han instat a treballar amb "dignitat, perseverança, determinació i pau" per "consolidar aquesta República fràgil i rebutjar el 155". "Les urnes no ens fan por", han insistit, deixant entreveure que és probable que es presentin el 21-D. La resposta final -diuen- la donaran quan s'acordi una decisió amb tot el bloc sobiranista i aquells que s'hagin sentit "agredits amb el 155 i se senten reconeguts amb la paraula República", cosa que podria incloure Podem.