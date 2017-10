Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 16:25 h

El PSC farà un procés participatiu intern per elaborar les llistes pel 21-D i

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en roda de premsa després del Consell Executiu, ha dit que seria bo que tothom "assumís la realitat" que, "desgraciadament" és que el president, el vicepresident i els consellers han estat cessats per l'aplicació de l'article 155 per part del gobierno.

Hi ha gent "a qui li costa una mica més", ha afegit Iceta però els ha instat a actuar com ho han fet alts càrrecs com el fins ara major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, o el fins ara director de la policia catalana, Pere Soler, que han acceptat "amb tota normalitat" el seu cessament.



El primer secretari del PSC ha reiterat que "com més aviat s'accepti la realitat, més aviat es posarà tothom a la feina que és preparar les eleccions". D'aquesta manera, ha instat totes les formacions a preparar els seus programes per oferir una "alternativa" als catalans.

En aquest sentit, ha explicat que el PSC farà un procés participatiu intern per elaborar les llistes de cara al 21-D, tot i que no primàries, i les aprovarà en el Consell Nacional que té previst celebrar l'11 de novembre.El socialista ha afirmat que vol donar per acabada una etapa política de "fracàs i frustració" i obrir-ne una de "radicalment diferent" on s'aspiri a més autogovern, millor finançament i el canvi cap a una Espanya federal.