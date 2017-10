Cuixart i Sànchez es podrien presentar a les eleccions del 21-D tot i estar en presó preventiva

Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 17:30 h

La llei electoral no impedeix ser elegit si no hi ha una condemna judicial ferma

Sembla que en les darreres hores, el sobiranisme ha reconegut l'escenari de les eleccions forçades pel 155 el proper 21-D com una manera de reafirmar la República Catalana, proclamada el passat divendres al Parlament. PDeCAT i ERC ja han deixat entreveure que es presentarien per tornar a demostrar a les urnes la força de l'independentisme -la CUP encara deixa la porta oberta a molts escenaris- però cap dels dos partits ha volgut aclarir sota quina fórmula concorrerien als comicis de desembre.

Sànchez i Cuixart, el dia del seu empresonament © Roger Pi de Cabanyes Comparteix Tweet

Es tornarà a repetir Junts pel Sí o s'obrirà la porta a una llista formada per representants de la societat civil? Res d'això encara està clar, però cal tenir en compte que els presidents d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i de l'ANC, Jordi Sànchez, podrien presentar-se a les eleccions tot i que estiguin en presó preventiva acusats de sedició per la fiscalia.La Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que és la que regula els comicis a la cambra catalana a falta d'una llei electoral pròpia, només prohibeix el sufragi electoral passiu, o sigui, ser elegit, als incapacitats judicialment per malaltia, o als condemnats amb sentència judicial ferma mentre duri la pena.Al seu torn, les cúpules de l'ANC i Òmnium han convocat reunions extraordinàries aquest dilluns per analitzar quina ha de ser la resposta des de la societat civil sobiranista a la intervenció de la Generalitat i la convocatòria forçosa d'eleccions en el marc de l'aplicació del 155. Òmnium -a les 19h., amb una sessió de l'executiva- i l'ANC -amb una reunió extraordinària del seu secretariat nacional a les 20h.- estudiaran la situació després que PDeCAT i ERC hagin deixat avui entreveure que participaran als comicis del 21-D.