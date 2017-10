Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 18:00 h

aquesta la prioritat del partit

El partit de Demòcrates de Catalunya consultarà a les seves bases si s'ha de presentar a les eleccions al Parlament del 21-D convocades pel president espanyol, Mariano Rajoy, en el marc de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Després de reunir-se aquest dilluns al matí, la formació que lidera Toni Castellà ha demanat al Govern que "desplegui la República", essent aquesta la prioritat del partit. En un comunicat, han dit estar "al costat del Govern de la república catalana en totes aquelles mesures que prengui per fer realitat un Estat independent català seguint el mandat del poble de Catalunya".

Antoni Castellà, en una imatge d'arxiu © ACN Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, Demòcrates

Així, Demòcrates reclama que l'executiu "faci efectiu" l'Estat independent . Tot i això, la formació sotmetrà a consulta si concorre als comicis, en cas que el Govern no desplegui la independència, i sempre i quan la decisió sigui "consensuada" per totes les forces polítiques i cíviques que "han permès la proclamació i són lleials a la República".Aquest mateix matí, el PDeCAT i ERC han deixat entreveure que es presentarien a les eleccions amb l'objectiu de reafirmar la República, que el Parlament de Catalunya va proclamar el passat divendres. Ambdós partits van formar per les eleccions del 27-S coalició amb Demòcrates, també dins de Junts pel Sí. Ara, no està clar si es repetirà aquesta fórmula de cara al 21-D.Per la seva banda, la CUP encara no ha aclarit si es presentarà, però ha instat a confrontar-s'hi per considerar-les "il·legítimes" i fora de tota normalitat degut a la repressió alimentada per l'Estat amb l'aplicació del 155.