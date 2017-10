Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 17:00 h

Critica la manca de transparència de Puigdemont i li demana explicacions per acabar amb la "incertesa"

El nerviosisme de l'alcaldessa de Barcelona s'està posant de manifest durant les últimes hores. Les seves intervencions, totes amb un to més crispat del que ens té acostumats, denoten incertesa de cara a unes eleccions que haurà d'afrontar, un altre cop, fent malabars d'ambigüitat. Però ho té malament després que Podemos hagi deixat clar que no hi ha lloc per als independentistes sota les seves sigles.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha criticat aquest dilluns la manca de transparència del president Carles Puigdemont i li ha demanat que doni explicacions de la situació per acabar amb la "incertesa i la perplexitat" dels ciutadans. "Encara que hi hagi el cessament i l'aplicació del 155, després del gest fort de divendres i de descartar eleccions, el mínim que mereixem és que se'ns donin explicacions, que s'expliqui amb transparència per què s'ha actuat com s'ha actuat i que sapiguem on estem", ha argumentat en declaracions a TV3 Colau, que ha constatat que sembla que el Govern està acatant la seva destitució. De cara a les eleccions del 21 de desembre, ha donat ple suport a Xavier Domènech com a cap de llista.



Ella, la víctima



Malgrat que el president català s'enfornta a dures penes penals de fins a 30 anys de presó, Colau s'ha queixat que Puigdemont ni li ha respost un missatgde de mòbil. Li va escriure aquest cap de setmana però no va obtenir resposta, i ha lamentat que el Govern no hagi donat explicacions, "el que genera incertesa i perplexitat" entre la ciutadania. Pel que fa a la intervenció del govern espanyol, ha dit que hi haurà "col·laboració tècnica entre administracions perquè tot segueixi funcionant, però ha apostat per "recuperar l'autogovern i la normalitat institucional".

Colau va ser entrevistada a La Sexta al programa El Objetivo on, una vegada més, va tirar pilotes fora amb les preguntes més comprometedores. Una de les preguntes clau que li va fer Ana Pastor era si reconeixia el cessament del Govern i, per tant, qui era el seu president. L'alcaldessa fa mans i mànigues fent ús de la seva capacitat oratòria per fugir d'estudi.





