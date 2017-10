Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 16:35 h

La diputada cupaire demana "transparència i determinació" al Govern de Puigdemont

1 ( 2 vots ) Carregant Carregant



A.S. | "Des del passat divendres, quan es va proclamar la República, no hi ha hagut contacte amb el Govern ni amb JxSí", ha detallat la diputada de la CUP Mireia Boya.

"Les eleccions que ens imposen des de Madrid són un cop d'Estat", ha exposat Boya. "Aquest parlament no es dissol des de Madrid sinó que només es pot dissoldre des d'aquí. Per tant, en cap cas es poden considerar eleccions democràtiques perquè la normalitat democràtica no hi és" i ha afegit "són il·legítimes i se'ns imposen en un context de repressió".

Per la formació anticapitalista "cada dia, també el 21 de desembre, és una jornada de lluita republicana". "Ara junts toca defensar la República. I això només es pot fer amb la mobilització". "Nosaltres estem a punt per acompanyar al Govern i als ajuntaments, per iniciar el procés constituent i amb la gent que vol defensar la República".

Crítica al Govern i al Parlament

Els cupaires han fet una crítica cap al Govern i cap al Parlament: "El país necessita diverses coses, la primera és la transparència. Algú ens ha d'explicar quins són els plans del Govern. Volem recollir un sentiment majoritari d'incertesa que molta gent ens demana que recollim. El Govern s'ha desconnectat i nosaltres volem saber cap a on van, nosaltres i tot el país", ha reblat Boya.





Crida a la desobediència



"Fem una crida a tots els treballadors públics perquè no acatin el 155 i facin allò que estigui a les seves mans per construir República, per no avalar les mesures que es van prendre un cop proclamada la República". També han demanat als ajuntaments no atacar aquest article: "El municipalisme és una de les nostres forces i s'ha de convertir en el bastió de la nova República", ha subratllat. Per altra banda, la CUP també ha demanat determinació al Govern: "Aquí, a Brussel·les o on sigui". "Demà hi ha un consell de govern que s'hauria de fer amb normalitat i on s'haurien de prendre les primeres decisions republicanes". "Que no abandonin aquesta proclamació de la República que es va fer divendres passat", ha demana.

Notícies relacionades