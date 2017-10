La reacció de l'Estat davant la por de la victòria independentista el 21-D

"Si no es compleix la legalitat se li requerirà al nou Govern perquè la compleixi i tornarem a fer el mateix". Amb aquestes paraules ha dit el vicepresident del Senat espanyol, Pedro Sanz, en una entrevista a La Razón que si en les eleccions convocades per Mariano Rajoy en el marc de l'aplicació del 155 tornés a guanyar el sobiranisme, l'Estat tornaria a aplicar l'article de la Constitució per no reconéixer el resultat a les urnes. Unes declaracions que no semblen tenir en compte des del PDeCAT o ERC, que avui han deixat entreveure que es presentarien als comicis per tal de reafirmar la República Catalana amb els vots dels ciutadans.