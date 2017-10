La prova de foc als comuns: Arrimadas els demana sumar-se a un pacte postelectoral amb els partits unionistes

Última actualització Dilluns, 30 d'octubre de 2017 19:30 h

El PP descarta una coalició amb PSC i Cs de cara al 21-D i diu que encara és d'hora per parlar d'aliances postelectorals, com demana C's

La portaveu de Cs, Inés Arrimadas, ha demanat als partits no independentistes un "acord previ" de suport a la llista "constitucionalista" que resulti més votada en les eleccions imposades pel 155 el proper 21 de desembre. Aquesta petició no només li ha fet a PP i PSC sinó també als comuns, de qui ha dit que "sempre estan al mateix lloc, al costat de Puigdemont, Junqueras i la CUP" i als que ha instat a dir si continuarà sent així o apostaran per un govern "alternatiu". La líder de Cs veu "gairebé imprescindible" un pacte postelectoral per governar Catalunya i els comuns hauran d'aclarir ara de quin cantó estan.

Inés Arrimadas, en una imatge d'arxiu © Bernat Vilaró Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes 155, 21-D, coalició, Comuns, Cs, PP, PSC

En ser preguntada directament pel posicionament dels comuns, Arrimadas ha afirmat que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, "no sabia dir si hi ha una república catalana o no" i ha criticat també que Podem "dona suport a Puigdemont faci el que faci". Per això, els ha instat també a clarificar a qui donaran suport i si serien partidaris d'un govern "alternatiu, transversal i de consens".



En roda de premsa, Arrimadas ha afirmat que els catalans "es mereixen saber què es farà amb el seu vot" i ha expressat el seu "compromís" de donar suport a la llista "constitucionalista" més votada. Ha insistit en la necessitat de "sumar" i ha demanat a totes les formacions no independentistes deixar de banda els seus interessos de partit. "La fórmula guanyadora és que cadascú mobilitzi el seu electorat i després sumar amb el compromís que llista més votada rebrà el suport", ha resumit.



Cs ha constituït formalment aquest dilluns el comitè electoral per a la campanya del 21-D. Un cop feta aquesta passa, Arrimadas ha assegurat que la seva formació està "molt preparada" per afrontar els comicis i que sortiran "a guanyar". Uns comicis que segons ella són una "oportunitat d'or" per acabar amb el procés i oferir una alternativa "realista i guanyadora". "Per primer cop tenim l'opció real de guanyar el nacionalisme a les urnes", ha declarat.



El PP descarta un 'Junts pel No'