Nervis a Espanya: Bèlgica ha donat 10 asils polítics a ciutadans membres de la UE

Campanya espanyolista per evitar-ho

Gerard Sesé @gerardsese - La jugada del Govern català de desplaçar-se a Brussel·les, capital de Bèlgica i d'Europa, ha posat nerviosos als poders fàctics de l'Estat. Si, finalment, els belgues avalen la petició d'asil polític, el conflicte no només s'internacionalitzaria, sinó que a més deixaria tocada Espanya, ja que un Estat membre reconeixeria que hi ha persecució a persones per les seves idees polítiques.

Hi ha precedents: Bèlgica va donar, el 2014, 10 peticions d'asil polític a ciutadans d'Estats membres de la UE, principalment de ciutadans de Romania, Eslovàquia, Bulgària i Croàcia. Malgat que la UE considera que tots els seus Estats membres són segurs i democràtics, la llei belga permet donar asil a cutadans europeus: "si bé el ciutadà de la UE no té dret a una apel·lació jurisdiccional plena, pot recórrer perquè s'anul·li la decisió del comissionat de no prendre en consideració la seva sol·licitud". La llei d'estrangeria belga és competent per resoldre "no prendre en consideració la sol·licitud" de un ciutadà comunitari però, a l'hora de la veritat, "cada adult sol·licitant d'asil de la UE és convidat a una entrevista i, en principi, es pren una decisió motivada".Si s'acceptés la sol·licitud, segons el protocol de la UE 24 TFUE, i un Estat pren la demanda en consideració, ha d'informar al Consell UE i, per tant, s'europeitza el conflicte definitivament. La clau és que Bèlgica consideri que el judici que es faci contra els encausats no té garanties i, per tant, s'acabi atorgant l'asil.L'agència de notícies espanyola Europa Press ha iniciat una campanya per tal de pressionar i intoxicar contra la possibilitat d'asil dels membres del Govern. Per una banda, ha assegurat que "un protocol impulsat per Aznar a la UE pot dificutlar que Bèlgica pugui donar asil a Puigdemont" en referència que l'expresident espanyol va voler, justament, que no fos possible entre ciutadans de la Unió. A més, també ha fet una altra notícia titualda: "Bèlgica, d'antic refugi per etarres a potencial destí de Puigdemont". Explica que no és la primera vegada que hi ha tensions entre Espanya i Bèlgica: la Justícia belga es va negar a lliurar etarres per desconfiar que a Espanya poguessin tenir un judici just. Una situació que semblava pròpia dels llunyans noranta però es va tornar a repetir el 2016, amb l'etarra resident a Gant, Natividad Jáuregui.