La lliçó de Jordi Coronas (ERC) per afrontar la construcció de la República

"Que la impaciència no ens faci traidors a nosaltres companys i companyes. Això no va acabar divendres, tot just comença", ha sentenciat per assegurar que "la República no es consolida llençant la tovallola a la primera decepció que tenim". El republicà ha advertit, de fet, que "probablement en vinguin més" i ha recordat que en els casos de Lituània i Eslovènia tampoc va ser "bufar i fer ampolles". "A Lituània, l'exèrcit roig va assaltar el Parlament i la TV pública i no va marxar del país fins passats uns anys. A Eslovènia va morir prop d'un centenar de persones i el primer reconeixement internacional va tardar mesos en arribar", ha explicat Coronas.



El regidor portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona també ha criticat el paper de les xarxes socials com a plataforma per jutjar gratuïtament les actuacions dels líders polítics i ha considerat que "amb elles o per culpa d'elles [Companys o Macià] avui no serien considerats herois nacionals ni màrtirs". "Penseu que hem arribat més lluny del que mai ho haviem fet. Que ara és l'hora de consolidar el que hem guanyat i agafar forces per seguir endavant i arribar a la meta col·lectiva que ens hem fixat", ha celebrat i ha advertit els catalans per tal que "els cants de sirena no ens facin perdre el rumb a Ítaca".

Davant les pressions cap al President Puigdemont per haver viatjat a Brussel·les o pels anuncis del PDeCAT i ERC que molt probablement participaran en les eleccions forçades pel Govern espanyol per al proper 21 de desembre, Coronas ha volgut enviar un missatge de calma i ha demanat que aquells que "avui afirmeu que esteu decebuts, que us sentiu traïts" pensin que "amb la decisió que van prendre divendres tot el govern de Catalunya i també els membres de la Mesa del Parlament, eren conscients que s'exposaven a condemnes de 30 anys de presó".