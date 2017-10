Ramos està més preocupat per la manca de lletra a l'himne d'Espanya que per la qüestió catalana

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 10:00 h

“Sento enveja sana de veure altres seleccions mirant amunt mentre canten”, detallava

"Em preocupa més com a espanyol que el nostre himne no tingui lletra que la situació de Catalunya" El central del Reial Madrid i de la selecció espanyola Sergio Ramos s'expressava així en una entrevista a El Transistor d'Onda Cero. "Em ve de gust que el nostre himne tingui lletra perquè sento enveja sana de veure altres seleccions mirant amunt mentre canten els seus himnes".

Ramos també va assegurar "veure gairebé les mateixes banderes d'Espanya que en altres" ciutats. "No em deixa cap sensació. És com si vaig a Sevilla i veig una bandera d'Andalusia", detallava.

Encara preguntat per la qüestió catalana, el central va dir que el que pugui opinar o el que pugui fer al respecte "no canviarà res". "Em fa mal la imatge d'Espanya com a país a escala mundial com espanyol que sóc. No m'agrada que passin aquest tipus de coses. Penso que junts som més forts".

Ramos, incrèdul, exposava que li "costa creure que siguin majoria els independentistes però són suposicions". "Jo prefereixo que el Barça estigui a la nostra lliga".



La relació amb Piqué

Sobre la relació amb el seu company barcelonista Gerard Piqué, Ramos va comentar que "si es compara amb l'antiga relació que teníem, avui dia ens portem bastant bé. Abans pràcticament no hi havia relació".



"A mi em sap greu que xiulin a la selecció. M'agrada gaudir de l'escenari, de l'ambient i no aniré més enllà del que pugui pensar Piqué. L'únic que sempre dic com a capità de la selecció és que hem de ser conscients de cada acte que fem. Piqué sempre ha tingut un comportament exemplar, tot i el que pugui pensar", subratllava.

