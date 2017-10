L'ANC planteja una llista transversal pel 21-D

Per tot plegat, l'entitat crida a continuar treballant per "reconstruir" la República "des del carrer i la mobilització". I exigeixen la llibertat dels presos polítics.

Pel que fa a les eleccions, l'ANC opina que "no poden ser considerades plenament democràtiques" perquè estan "convocades il·legítimament" pel gobierno, per l'empresonament de Sànchez i Cuixart, i el desplegament de les forces policials arreu de Catalunya "coaccionant el dia de la votació".

