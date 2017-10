Desactivades les pàgines web del Govern i el President

D'aquesta manera, si els usuaris intenten accedir a president.cat govern.cat apareix un missatge indicant que no s'ha trobat l'adreça. En canvi, la pàgina web de la Generalitat funciona amb tota normalitat.El president Puigdemont i cinc consellers del seu Executiu es troben a Bèlgica, on aquest dimarts a les 12.30h donaran més explicacions de la seva situació i confirmaran si la seva intenció és demanar asil polític al país belga.

L'Estat està desplegant tota la seva maquinària repressiva contra les institucions catalanes i el president Puigdemont. Ara sembla que també via internet. Ahir a la nit van quedar desactivades les pàgines web del president Carles Puigdemont i del seu Govern. Tot i així, de moment, no s'ha donat cap explicació oficial.

COMENTARIS

#1 Miq Illes balears Illes balears 31 d'octubre de 2017, 09.26 h AHIR VAIG ENVIAR UNA SALUTACIÓ AL PRESIDENT MITJANÇANT EL FORMULARI DE CONTACTE DE LA PÀGINA DEL PRESIDENT.



SUPÒS QUE NO ELS HI AGRADA.





REPRESSIÓ FRANQUISTA.





ENDAVANT ENDAVANT TANMATEIX HO TENEN PERDUT ESTAN AGONITZANT.

0 Valora aquest comentari: Respondre comentari Comentari inadequat

5 10 20 tots 1

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal