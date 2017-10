|| || || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

31 d'octubre de 2017, 12.02 h







I tu, Catalang castellà, que malgrat haver estudiat DRET et vares dedicar primer a un hospital i després a una "ètica" casa de JOC, . . .







. . . tu, si un dia demanes asil a casa meva, sortiràs amb un MOC que et recordarà la teva fanfarroneria de creure que ets tu qui pot decidir el que faran o no faran els belgues.







Mira que cal ser CRETÍ per pretendre que un altre estat farà el que tu vulguis. Només un nen ruc i malcriat podria igualar aquesta carallada.