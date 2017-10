Santi Vila: “L’acord era eleccions a canvi d’aturar el 155”

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 10:30 h

L'exconseller vol presentar-se com a cap de llista del PDeCAT per representar "a la gent centrista, independentista o no"

L'exconseller d'Empresa, Santi Vila, ha mostrat en una entrevista a Rac 1 la seva intenció de presentar-se com a cap de llista del PDeCAT en les eleccions del 21-D i ha rebutjat la llista única amb altres formacions perquè "la gent està exhausta de la confusió ideològica". D'altra banda, Vila ha revelat com es va desenvolupar la negociació amb l'Estat abans de la proclamació de la República catalana. Per entendre Santi Vila.

"L'acord era convocatòria d'eleccions a canvi de no aplicar el 155. Que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart sortissin de la presó no estava en el pacte però sí sobre la taula en les discussions que es feien", ha confirmat Vila.



"Portàvem moltes setmanes negociant amb el govern de l'Estat i estàvem conjurats a evitar l'article 155. Un joc de despropòsits i desconfiances va portar-nos a la situació en què ens trobem ara", ha afirmat. I apunta que el PPC va fer "descarrilar" l'acord.



Aspira a ser cap de llista per les eleccions del 21-D

Pel que fa a les eleccions del 21 de desembre, Vila ha dit que el PDeCAT té un convenciment unànime que hem d'anar-hi. "En situació d'empat tècnic, la política ha de ser generadora de solucions i no de conflictes. Per això, hem de reprogramar com anar a les eleccions", ha afirmat.

En aquest sentit, ha revelat que ha plantejat al president del PDeCAT, Artur Mas, i a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ser cap de llista. En ser preguntat per la possibilitat de llista única, ha afirmat que no el fa sentir "especialment confortable" però sí que creu que "està bé que tinguem punts del programa compartits".

L'exconseller ha anunciat que seria la seva ambició "rebotrà" el PDeCAT i tornar a donar la veu "a la gent centrista, independentista o no", reconeix Vila. "La independència des de la moderació seria el plantejament. És un fem-ho bé però, sense renúncies", ha afegit.



"No la veia la jugada de la independència"



L'exconseller va dimitir dijous passat al vespre en saber que no es convocaven eleccions i es declararia la independència perquè "no volia portar Catalunya al col·lapse", ha sentenciat.



A més, ha afirmat que, pel que fa a les estructures d'Estat, mai va donar instruccions "perquè efectivament no la veia aquesta jugada".





Amb tot, la coherència de Santi Vila deixa molt a desitjar. Fa un mes afirmava que " D'altra banda, ha assegurat que no sabia res del viatge de Puigdemont a Brussel·les. "Va ser una sorpresa tant per a mi com per a tot el partit", ha explicat.Amb tot, la coherència de Santi Vila deixa molt a desitjar. Fa un mes afirmava que " quan arribi l'hora greu, l'hora difícil, no us fallaré ". I quan ha arribat, no només ha dimitit del Govern, sinó que ara, aprofita les eleccions del 21-D per intentar posar-se al capdavant del PDeCAT i reencaminar-lo cap a l'ala més centrista.

