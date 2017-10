La Guàrdia Civil es presenta a diferents dependències dels Mossos en busca de comunicacions de l'1-O

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 10:45 h

Agents dels cos es presenten a la seu central del cos de Sabadell i dependència de Sant Feliu de Llobregat, Granollers i Girona

La Guàrdia Civil s'ha presentat aquest dimarts a diferents dependències dels Mossos d'Esquadra per buscar-ho comunicacions relacionades amb l'1-O, segons han confirmat a l'ACN fonts coneixedores de la investigació.

Entre les dependències on han entrat hi ha el complex central dels Mossos a Sabadell. Així, agents de la Guàrdia Civil també s'han presentat a comissaries de Barcelona, Granollers, Sant Feliu de Llobregat, Manresa, Girona i Tortosa. Es tracta de ciutats que són seus de regions policials de la policia catalana i els agents s'han presentat a les sales regionals de comandament.



En el cas, per exemple de Sant Feliu de Llobregat, on hi ha la seu de la Regió Metropolitana Sud, cap a les 09.00 hores s'hi han presentat uns vuit agents de la Guàrdia Civil amb una ordre judicial.

A Girona, l'entrada ha estat a la seu regional de trànsit, on hi ha la sala de comandament on es troben les gravacions. Els agents hi han arribat cap a les 09.15 h.

El passat 19 d'octubre, la Guàrdia Civil va entrar a la comissaria dels Mossos de Lleida per ordre d'un jutjat d'instrucció d'aquesta ciutat buscant també informació sobre l'1-O.

