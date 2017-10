La Fiscalia atribueix a “una desafortunada coincidència” l’etiqueta ‘Més dura serà la caiguda’ a la querella per rebel·lió

|| || || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || || || || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

31 d'octubre de 2017, 11.48 h











I si "algú" li diu fill de meuca i de marieta al responsable d'aquesta xuleria típicament ePPanyola, i després hi afegeix que "no hi havia intenció ni interés ocult" i que es tracta d' "una desafortunada coincidència", deixarà de ser fill de meuca, l'individu en qüestió?









La BAIXESA MORAL d'aquesta colla d'espoliadors professionals plagats de corrupció i aplaudidors del franquisme, em repugna tant que no em molestaré en seguir argumentant i demostrant la seva estúpida... Llegir més