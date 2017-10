No hi ha cap vot

Iceta ha apuntat que les peticions d'asil de ciutadans d'un país de la Unió Europea a un altre país de la mateixa unió són "raríssimes". A més, ha dit que es produeixen quan es tracta de ciutadans d'un país on no es respecten els drets humans i no existeix separació de poders, cosa que ha apuntat que "no és el cas d'Espanya".

Per això, ha afirmat que cal estar a l'espera del que digui Puigdemont en les pròximes hores i ha apuntat que potser el que hi ha és una "necessitat de mantenir tensió informativa".

Rebutja un acord previ de suport a la llista constitucionalista més votada

D'altra banda, ha rebutjat la petició de Cs d'arribar a un acord previ de respectar i donar suport a la llista constitucionalista més votada en els comicis del 21 de desembre.

Iceta ha dit als de la formació taronja que el PSC no vol una Catalunya "de fronts" i s'ha mostrat convençut que, a més, aquesta llista de les anomenades constitucionalistes serà la dels socialistes.

Tanmateix, ha qualificat d'"encert extraordinari" del president espanyol, Mariano Rajoy, fer servir l'aplicació de l'article 155 de la Constitució només per a convocar eleccions i ha dit que el que cal és aprofitar-ho per obrir una nova etapa política i recuperar el país del balanç "terrorífic" que deixa el govern de JxSí.