El líder de Podem Catalunya crítica l'acció de Pablo Iglesias i exposa la voluntat de la formació d'obrir rondes de contactes amb partits i societat civil

A.S. | El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha criticat durament en una roda de premsa a Pablo Iglesias i la direcció estatal de Podemos fent una comparació entre el que fa Iglesias amb Podem i el que ha fet el Govern de Mariano Rajoy amb Catalunya.

"Des de Madrid ha arribat una intervenció que tanta qualsevol possibilitat de diàleg que tanca totes les portes i només n'obre una que és pactar amb CatComú, EUiA i ICV", un fet que "en termes democràtics entenem que això no és acceptable".

Fachin ha detallat que "no són unes eleccions normals" i ha subratllat que "cal donar una resposta a l'alçada igual a la que la gent va donar al carrer l'1-O". Des de Podem Catalunya la intenció és "obrir una ronda de contactes amb tota la gent que té clar que aquestes no són unes eleccions normals i que s'han de donar respostes excepcionals".

"S'ha de fer una ronda de contactes amb partits polítics i amb la societat civil que ha demostrat estar per sobre dels càlculs partidistes" ha matisat.

El líder de Podem a Catalunya ha volgut clarificar alguns aspectes que ha fet servir Iglesias per "intervenir" la direcció del partit a Catalunya: "Es basa que en el consell de coordinació està format només per membres anticapitalistes. La realitat però és que d'11 membres del consell només un pertany als anticapitalistes. Per altra banda, acceptarem que ser anticapitalista sigui motiu d'expulsió o que les teves idees no valguin?", s'ha preguntat. "Som plurals i no tenim cap problema en discutir, crear i fer política amb gent plural".



Més diàleg

"Sempre hem dit que tindríem la mà estesa per parlar amb CatComú. A ningú li passa pel cap que Podem no es parli amb CatComú. Però entenem també que s'hauria de parlar també amb els col·legis de periodistes que pateixen agressions per informar del que està passant, amb juristes que defensen la població, que també hauríem de parlar amb les plataformes antifeixistes, organitzacions de drets humans... De veritat acceptarem que no es parli amb aquesta gent i que Podem només parli amb CatComú?".

"Aquesta decisió d'intervenció, tanca qualsevol tipus d'opció de parlar amb la societat", ha afirmat.



No partiparà en una consulta "imposada"



Fachin ha assegurat que no participarà a la consulta "imposada" de la direcció estatal de Pablo Iglesias a la militància catalana, que arrenca aquest dimecres i fins dimarts 7 de novembre. "No és una consulta sinó una imposició disfressada de consulta", ha assegurat.



El líder de Podem ha advertit que el calendari de la consulta "fa totalment impossible que no es pugui respondre altra cosa que 'sí'" a la coalició amb CatComú, ha afegit el dirigent de la formació morada a Catalunya. Fachin considera que s'emmarca en un "dèficit democràtic"

