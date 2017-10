De moment, Dastis ha assenyalat que tant Puigdemont com els cinc consellers del seu Govern que l'acompanyen són lliures de circular per la Unió Europea "sense cap limitació".

Tot i això, el ministre d'Exteriors ha comentat que el govern de Mariano Rajoy estan "molt satisfets" amb la resposta dels socis i institucions internacionals perquè "reconeixen que el govern s'ha limitat a aplicar l'estat de dret davant un desafiament que no es podia tolerar".

En qualsevol cas, ha preferit "no especular" amb si es produiria una crisi diplomàtica en cas que el govern belga posés en dubte la paraula de l'executiu espanyol, tot i que ha reconegut que "no seria una situació de normalitat".

