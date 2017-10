El Suprem admet a tràmit la querella contra Forcadell i cinc membres de la Mesa per rebel·lió, sedició i malversació

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 13:00 h

Els ha citat els pròxims dijous i divendres 2 i 3 de novembre

4 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



La Sala II del Tribunal Suprem ha acordat, per unanimitat, admetre a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra Carme Forcadell i cinc membres de la Mesa del Parlament, el portaveu de Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó i Ramona Barrufet, també membres de JxSí i, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot. Se'ls acusa de delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons, penats amb fins a 30 anys de presó.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la membre de la Mesa del Parlament, i la membre de la Mesa, Ramona Barrufet, contant els vots © Roser Vilallonga Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Carme Forcadell, fiscalia, Mesa del Parlament, querelles

En la resolució, el tribunal es declara competent per obrir una investigació i ha designat com a jutge instructor a Pablo Llarena Conde. Tant Forcadell com la resta de membres querellats, menys continuen aforats perquè formen part de la Diputació Permanent, després de la dissolució del Parlament el divendres passat.



Els magistrats apunten que malgrat que la fiscalia justifica el delicte de rebel·lió justificant l’existència de violència, “serà al llarg de la instrucció, quan els fets imputats, a la vista de les diligències d’investigació acordades per l’instructor, confirmin o desmenteixin la seva realitat”.



En aquest sentit, apunta que serà aleshores quan es pugui precisar si els actes són constitutius d’un delicte pròpiament de rebel·lió o de conspiració per a la rebel·lió, creat per als casos en què “els conspiradors no superen la fase merament preparatòria”.

En la resolució, la sala també afirma que el Suprem seria competent per seguir la investigació d'altres causes obertes contra Forcadell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si així ho estima oportú el jutge instructor.



El Suprem els ha citat els pròxims dijous i divendres, 2 i 3 de novembre, en qualitat d’investigats. El magistrat Pablo Llarena estableix les citacions a partir de les 09.30h de dijous, i els recorda que compareixeran en qualitat d’investigats, de manera que han d'assistir al Suprem acompanyats d’un advocat.

Notícies relacionades