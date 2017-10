Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 14:20 h

El president denuncia des de la capital de la Unió la persecució i politització de la justícia espanyola

Joan Solé @JoanSole_ .- Ho anunciàvem aquest matí en portada, el Govern ha capgirat la situació, el 21-D no són unes eleccions autonòmiques, ja és un referèndum per a Europa. 48 hores després de la seva compareixença on demanava "oposició democràtica" contra l'article 155, Puigdemont ha ratificat la determinació del Govern per fer front al "repte democràtic" que planteja l'Estat i votar en les eleccions il·legals del 21 de desembre: "no ens fan por les urnes, si volen un plebiscit per legitimar el 155, nosaltres l'entomarem i li donarem resposta a ell i a la comunitat internacional".

Carles Puigdemont durant la compareixença de premsa

Acompanyat pels consellers Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Meritxell Serret, Dolors Bassa i Toni Comín, el president de la Generalitat ha explicat que divendres passat, un cop aprovada la Declaració d'Independència, el Govern va rebre una sèrie de dades, "de fonts contrastades", on s'indicaven que el Gobierno plantejava una "ofensiva agressiva sense precedents contra el poble i els funcionaris fidels al govern legítim". En el moment de valorar els passos a fer, el govern va prioritzar evitar qualsevol conflicte, "la màxima prioritat és evitar la violència, a partir d'aquesta perspectiva hem pres les decisions sent coherents amb els valors de la pau, el respecte, la pluralitat i la neutralitat de les administracions". Amb la querella del Fiscal General de l'Estat, amb penes que sumen "500 anys de presó" per als membres del Govern i el Parlament, el president ha optat per prioritzar la "seguretat, prudència i moderació", tot i que amb l'aplicació del 155 el diàleg i la moderació era "impossible": "abans i després del referèndum hem tingut la mà estesa al diàleg fins a l'infinit, arribant al límit de proposar la suspensió de la DI a canvi d'un diàleg franc. Una proposta que fou rebutjada pel PP i el PSOE, que no volen assumir que tenen un problema gegant que no vol resoldre políticament, sinó amb la repressió".

Protegir els funcionaris, evitar la confrontació

Davant un escenari de confrontació plantejat pel Gobierno, Puigdemont ha explicat que la decisió final fou "no obligar" els funcionaris a prendre partit, "podríem haver forçat els funcionaris a disputar per l'hegemonia, però hem volgut prioritzar la no-violència. Si l'Estat vol alçar el projecte amb la violència és la seva decisió, però no ens arrossegarà a un escenari que tot el moviment sobiranista ha rebutjat". En aquest sentit, el president ha concretat, "no hem obligat els funcionaris a prendre partit, perquè són servidors del país. Si el preu de fer això és alentir el desplegament de la República, és un preu raonable. És un acte de coherència que demostra que la República catalana serà un estat diferent".

Un Fiscal reprovat, una justícia polititzada

Puigdemont s'ha presentat com el president "legítim" de la Generalitat a la capital d'Europa. Què hi fa allà? "Som a Brussel·les per fer evident el problema català al Constitucional europeu i la politització de la justícia espanyola, l'absència d'imparcialitat i la voluntat de perseguir idees polítiques i no els delictes. Volem fer evident, davant del món, el dèficit democràtic que hi ha a l'Estat espanyol".

El president ha denunciat "l'extrema agressivitat" que planteja el Gobierno i el Fiscal General de l'Estat, José Manuel Maza, reprovat pel Congrés juntament amb el ministre de Justícia, Rafael Català i l'exFiscal d'Anticorrupció, Manuel Moix, per protegir el Partit Popular en el cas Lezo, la trama de corrupció política que ha empresonat l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González.

L'Estat en escac davant d'Europa, acceptarà el resultat del 21-D?

El Govern "continua" la seva feina, "malgrat les limitacions de l'estratègia de la no confrontació". Els consellers, i el vicepresident Junqueras, en territori català mantindran la seva activitat per defensar les idees que la querella presentada pel fiscal és una "querella política, ens enfrontem a la greu irresponsabilitat de la justícia". El president ha anunciat el suport a les iniciatives per evitar l'aplicació del 155 dels sindicats, els funcionaris i els ciutadans per frenar la "demolició" del sistema català: "Qui va defensar les escoles l'1-O defensarà les institucions". En aquest sentit, davant la cita electoral del 21-D imposada per Rajoy, Puigdemont considera que és un "repte democràtic": "no ens fan por les urnes, si volen un plebiscit per legitimar el 155, nosaltres l'entomarem per donar-li resposta a ell i a la comunitat internacional. Són el repte que entonem amb les nostres forces, respectarem el resultat com fem sempre, però el govern espanyol farà el mateix? Vull un compromís clar que així serà, sense compromís hi haurà votants de primera i segona classe".

"Demano a Europa que reaccioni, que entengui el cas català, que és la causa dels valors fonamentals d'Europa. Com es pot permetre que no es dialogui?", ha reblat Puigdemont, que ha esperonat "el poble" asseverant que "el camí serà llarg, cal intel·ligència col·lectiva, amb la democràcia com a eina que ens fa invencibles. On hi hagi urnes ens trobarem".

El president ha concretat, en el torn de preguntes, que no és a Brussel·les per demanar asil polític, "és una qüestió de la política belga, sóc aquí per actuar amb llibertat i seguretat". Puigdemont ha concretat, "no puc tornar al meu país mentre no hi hagi garanties que Espanya no actuarà amb desig de venjança".

