L'independentisme mantindria la majoria absoluta al Parlament en noves eleccions, segons el CEO

El suport al sobiranisme es dispara després de la repressió al referèndum de l'1-O

L'independentisme no es desinfla a les urnes. Segons dades del darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, publicat aquest dimarts, en cas de celebrar-se eleccions (com les que ha forçat el govern de Mariano Rajoy pel proper 21 de desembre) la composició del Parlament no variaria gaire de l'actual i Junts pel Sí -en cas de repetir-se- podria treure entre 60 i 63 escons dels 62 que té ara. Per la seva banda, la CUP mantindria 8 o 9 dels 10 escons que ostenta. Segons aquestes xifres, el sobiranisme aconseguiria segur 68 diputats (xifra que ja li donaria majoria absoluta) i inclús podria assegurar els 72 que té avui.









Seguint a Junts pel Sí, hi hauria Ciutadans (amb els 25 diputats actuals o guanyant-ne un més) i després PSC, que passaria de 16 a 17-19. El PP podria mantenir els 11 que té o perdre'n un. Pel que fa a Catalunya Sí que es Pot passaria a 12-14 dels 11 que té actualment. Aquesta formació és la que presenta opinions més dividides entre els seus votants: un 55,7% no vol la independència, però un destacable 30,4% hi dóna suport. Els indecisos representen un 13,3%.



L'enquesta del CEO s'ha dut a terme entre el 16 i el 29 d'octubre, després del referèndum de l'1-O i les imatges de violència i brutalitat policial amb que l'Estat va intentar frenar-lo i durant l'amenaça d'aplicació de les mesures repressives i autoritàries del 155. Això podria haver suposat un augment del suport a l'independentisme: el 41,1% del juny s'ha convertit ara en un 48,7%, rècord des que les enquestes del CEO fan la pregunta "vol que Catalunya esdevingui un Estat independent? Si o No". El no ha passat del 49,4% al 43,6% -cinc punts per sota que els seus adversaris polítics- i la resta d'enquestats no saben o no contesten.



A la pregunta sobre si Catalunya hauria de ser un estat independent, una comunitat autònoma, un estat dins una Espanya federal o una regió d'Espanya, la primera resposta segueix sent la més escollida pels enquestats, amb un 40,2% (quasi 10 punts més que al juny). La segueix l'opció de la comunitat autònoma (27,4%), la federal (21,9%) i la regió d'Espanya (4,6%). Com és previsible, la independència és l'opció de l'electorat de Junts pel Sí i la CUP mentre que el federalisme té suport majoritari a Catalunya Sí que es Pot (un 57,1% dels seus votants ). PP i C's aposten per l'autonomia, així com el PSC, on -al contrari al que han defensat els darrers anys els seus líders- un 54,1% dels votants prefereixen autonomisme davant el 35% que aposten pel federalisme.