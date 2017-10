|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

31 d'octubre de 2017, 16.51 h





#2 #4 #5



Mariconeta passiva franquista, NO T'EXALTIS, PPobra idiota. Els franquistes sou així, a la més mínima que US SEMBLA que aneu bé, us poseu a saltar i ballar sense cap dignitat i a fer petons als vostres novios . . .





NO T'EXALTIS, PPorqueta, que "no van por ahí los tiros".





Vosaltres sou FANFARRONS , CRETINS i INCOMPETENTS, nosaltres TOT EL CONTRARI , de manera que anem fent sense fanfarronades acomplexades com les vostres.Però ANEM FENT la nostra.





Mira , puteta idiota,... Llegir més