El silenci d'Israel sobre la República catalana fa enrabiar Espanya

Incredulitat per la simbologia nazi

Tal com publica elPlural.com , la premsa d'Israel s'ha fet ressò de la presència de simbologia nazi a les manifestacions unionistes que s'han convocat a Barcelona per part dels nacionalistes espanyols. La salutació nazi aixecant el braç, esvàstiques a banderes o en tatuatges han alarmat l'opinió pública israeliana. Això encara fa més difícil que el país acabi donant suport a l'unionisme espanyol.

L'ambivalència d'Israel és una sortida de l'oposició a la independència catalana declarada per la UE i els EUA. Els motius del moviment d'Israel són bàsicament dos: primer, Catalunya es considera com una regió proisraeliana malgrat la recent adopció del BDS per part del municipi barceloní. En segon lloc, Israel està fart de la postura anti-Israel d'Espanya des de fa molts anys. Aquesta actitud es va manifestar en els comentaris formulats pel ministre adjunt de Defensa Eli Ben-Dahan durant la repressió espanyola sobre el referèndum de Catalunya: "Durant molts anys, Espanya ens va fer conferències sobre com hem de respectar els drets als àrabs palestins", va escriure Ben -Dahan a Twitter. "Avui veiem la seva hipocresia, ja que Espanya ni tan sols permet als catalans celebrar un referèndum sobre la independència".