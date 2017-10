El Vendrell tindrà un carrer dedicat a l'1-O per una errada en la votació del PP

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 17:00 h

El grup municipal diu ara que s'oposarà a modificar el nom de la via en les "comissions pertinents" on es tracti el canvi

Aprovació insòlita al ple del Vendrell d'una moció de la CUP, gràcies a l'abstenció del PP. En el ple ordinari celebrat aquest dimarts al matí, el grup municipal de la CUP ha presentat la proposta de canviar el nom del carrer General Prim pel de Primer d'Octubre, arran el dia del referèndum que va omplir aquest carrer de milers de vendrellencs per al recompte final de vots.

Pla general del ple ordinari celebrat aquest dimarts al matí al Vendrell, en el qual s'ha aprovat una moció de la CUP per canviar el nom d'un carrer, el de General Prim, que passarà a dir-se Primer d'octubre

Etiquetes independència, PP, referèndum, Vendrell

La moció ha estat llargament debatuda, amb alguns moments de tensió, precisament entre els portaveus de la CUP i el PP. Malgrat tot, els populars, de forma imprevista i fora de tot pronòstic, s'han abstingut en la votació, la qual cosa ha facilitat que la moció hagi prosperat.El text ha rebut 7 vots favorables -PDeCAT, Som Poble (CUP), ERC i d'un regidor no adscrit-, 6 en contra -PxC i C's- i 8 abstencions -PSC, Sí se puede i PP-, en un consistori, amb 21 regidors, on hi ha un govern sociovergent en minoria i una oposició fragmentada amb sis partits.Més tard, el grup municipal ha reconegut que s'han errat en la votació de la moció de la CUP i -han dit- intentaran esmenar "l'errada" oposant-se a fer aquest canvi en les comissions on es tracti la modificació del nom del carrer. En un breu comunicat, el PP del Vendrell anuncia la seva oposició al nom '1 d'Octubre' per ser la data en què "es va dur a terme un acte manifestament il·legal".