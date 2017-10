Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 16:30 h

Michel reitera la crida "al diàleg " per resoldre una "crisi política" dins del marc "nacional i internacional"

El primer ministre belga, Charles Michel, ha assegurat en un comunicat que el president Carles Puigdemont "té els mateixos drets i deures" que qualsevol altre ciutadà europeu, "ni més ni menys", ha sentenciat. I ha negat que Puigdemont sigui a Brussel·les per una "invitació o iniciativa del govern belga".

"Segons les paraules del senyor Puigdemont, ha vingut a Brussel·les perquè és la capital d'Europa. Serà tractat com qualsevol altre ciutadà europeu", ha dit el primer ministre belga.Michel ha fet, de nou, una crida "al diàleg polític a Espanya per resoldre una crisi política dins de l'ordre nacional i internacional". El primer ministre belga també ha dit que mantindrà "contactes diplomàtics regulars" amb el govern espanyol en el marc de "les circumstàncies actuals".Charles Michel és un dels líders europeus més crític amb la gestió del conflicte a Catalunya per part del gobierno de Rajoy. En unes declaracions fa dues setmanes, apostava per " l a mediació internacional i europea" si es constatava un "fracàs definitiu" del diàleg entre Catalunya i Espanya. Declaracions que van enfadar el gobierno