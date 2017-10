Giner s'enfronta a Fachín i demana el vot per concórrer al 21-D amb Catalunya en Comú

boicot a Tecnotapi , BOICOT A TECNOTAPI !! BOICOT A TECNOTAPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BOICOT A TECNOTAPI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

31 d'octubre de 2017, 21.36 h



Vale, eso de franquista de #2 lo acepto, pero lo de #4 que yo esté triste porque mis almorranas me han crecido tanto que mis amantes no me puedan follar, eso no es verdad del todo.



Mis almorranas les proporcionan un suave masaje en sus partes, que les vuelvo locos.