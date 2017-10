La patronal Cecot retreu a Guindos que el decret per impulsar el trasllat d'empreses malmet les pimes

Última actualització Dimarts, 31 d'octubre de 2017 20:30 h

Diu que "limita els drets bàsics" dels accionistes de petites i mitjanes empreses

La patronal Cecot ha enviat un escrit al ministre d'Economia, Luis de Guindos, per traslladar-li la "preocupació" de les seves empreses associades pel que consideren "una limitació dels drets bàsics dels accionistes, propietaris majoritàriament de petites i mitjanes empreses i que formen el 98% del teixit empresarial a Espanya i a Catalunya" arran del decret del govern espanyol per impulsar el trasllat de seu social de les companyies. La limitació, segons l'anàlisi de la Cecot, prové del canvi legislatiu que va aprovar el Consell de Ministres del passat 6 d'octubre i que facilitava que els consells d'administració de les empreses poguessin decidir un canvi de la seu social sense tenir en compte la junta d'accionistes, a no ser que els estatuts de la companyia especifiquessin el contrari.

La missiva enviada pel president de la patronal, Antoni Abad, ha expressat al ministre que "després d'haver analitzat únicament els drets bàsics dels accionistes, i en especial del gruix de la nostra activitat econòmica, volem animar-lo a què avaluïn l'anàlisi que hem realitzat i que introdueixin les esmenes necessàries per corregir els efectes negatius que va a implicar en més del 90% dels nostres actors econòmics".

La principal crítica de Cecot a la modificació de la mesura neix del fet que el decret sostreu de la junta general d'una empresa la competència d'acordar el trasllat de la seva seu, i ho fa de tal manera que l'òrgan d'administració pot arribar a prendre la decisió de traslladar la seu social fins i tot en contra de la voluntat explícita dels socis o accionistes.

A més, obliga els accionistes a realitzar un nou acord per tornar a assumir aquesta competència excloent expressament als administradors, ja que tal com s'ha aprovat el text, la decisió consta com una competència exclusiva dels administradors o bé compartida entre els dos òrgans. De fet, ha de ser el mateix òrgan d'administració el que, a iniciativa pròpia o a petició dels socis i accionistes, convoqui una junta general per abordar el tema, amb els terminis i requisits pertinents. Mentrestant la competència seguirà sent de l'òrgan d'administració, exclusivament. Finalment, l'acord haurà d'elevar-se a escriptura pública i inscriure al registre mercantil, a càrrec de la societat, segons el text de la Cecot.

A criteri de la Cecot, aquesta iniciativa "és contrària a la tradicional prevenció del legislador davant els canvis de domicili, per sospitar que poden dissimular una voluntat de manipulació de les regles de competència territorial dels jutjats i tribunals, en perjudici de les accions que els socis i accionistes o els creditors volguessin interposar contra les societats".

"És una modificació, a més, que lesiona directament els drets dels socis i accionistes, que són els propietaris de la societat. Com és sabut, la junta és l'òrgan suprem de les societats de capital, a la qual s'han de sotmetre els administradors, i aquesta modificació legislativa subverteix aquest principi, situant a l'òrgan d'administració davant, pel que fa a aquesta matèria, trencant l'acord contingut en els estatuts (que és la llei de la societat) i obligant als propietaris de les companyies a prendre de nou l'acord, deixant lliure un espai de temps suficient perquè els administradors puguin traslladar la seu social, sense que els socis i accionistes el puguin impedir", ha conclòs la patronal.

La patronal critica que es tracta d'una decisió "política"

"Des de la Cecot veiem en els arguments que donen suport a aquesta reforma exprés una voluntat més condicionada pel moment polític actual que per la necessitat de reforçar el paper dels administradors en detriment dels accionistes", afirma Abad, "i només podem tornar a lamentar que es torna a promoure un canvi legislatiu des del govern espanyol que respon a resoldre els problemes d'algunes grans empreses impactant negativament sobre la majoria empresarial, les pimes".

Justament, "limitant drets bàsics dels accionistes de moltes petites i mitjanes empreses es pot perjudicar els seus interessos sense solució de continuïtat". Segons Abad, "estem parlant de més d'un milió de societats mercantils espanyoles que de sobte han vist com els seus acords estatutaris fundacionals han quedat anul·lats i que per restituir aquests pactes fundacionals hauran de modificar de nou els seus estatuts amb els consegüents costos addicionals d'adaptació".

Per últim, la patronal firma que "la justificació continguda en l'exposició de motius no explica les raons per les quals aquesta modificació contribueix a la consolidació de la unitat del mercat i són molt difícils d'imaginar". "És una pràctica legislativa fraudulenta dissimular que la veritable motivació és que es vol promoure i facilitar la sortida de les seus socials de Catalunya sense que els socis ho puguin impedir. Explicitar-ho seria evidenciar que és una norma contrària al principi de la igualtat (article 14 de la Constitució Espanyola) i que vulnera la llibertat d'empresa dins el marc de l'economia de mercat (article 38 de la Constitució Espanyola)", segons la Cecot.