L'ambaixador espanyol a Grècia ha de demanar perdó al govern hel·lènic

La deseperació de la diplimàcia espanyola torna a quedar retratada

El Gobierno va enviar una nota als executius de la Unió Europea explicant fil per randa com havia de ser el discurs que havien de fer públic en contra de la independència de Catalunya i la proclamació de la República. Resulta que Grècia va fer cas omís a la petició i va oferir un silenci que va posar molt nerviós a l'ambaixador espanyol al país hel·lènic i va fer unes declaracions incendiàries a un diari grec.

El Govern grec ha cridat a files l'ambaixador espanyol a Atenes, Enrique Viguera, per protestar per les declaracions del diplomàtic a una entrevista en què qüestiona la resposta d'Atenes davant la declaració d'independència de Catalunya. "Els comentaris de l'ambaixador d'un país amic i aliat com Espanya són una sorpresa", ha apuntat el Ministeri d'Afers Exteriors grec en un comunicat.

Viguera va afirmar en una entrevista amb el diari 'Eleftheros Typos' que tenia garanties clares de suport a la unitat d'Espanya per part de l'oposició conservadora grega i del president Prokopis Pavlópulos, però que no podia dir el mateix del Govern grec del primer ministre Alexis Tsipras: "falten les declaracions sobre la qüestió per part del Govern. Altres governs europeus han donat suport calorosament la integritat territorial d'Espanya".

La resposta del ministre d'afers exteriors ha estat contundent i ha acusat Viguera "d'insultar la Constitució de Grècia" al suggerir que el president grec no parla en nom del Govern" quan ja es va referir a la unitat d'Espanya i lluitar per aconseguir un diàleg. A més, adverteix que en assumir els arguments de l'oposició grega, l'ambaixador estava cometent una ingerència en la política interna de Grècia. També li etziba "instem a l'ambaixador a evitar comportaments que no estan en línia amb les normes diplomàtiques i esperem que rectifiqui aquestes desafortunades declaracions i proporcioni al Govern grec les explicacions necessàries", ha plantejat el comunicat d'Exteriors.

L'ambaixador espanyol, amb la cua entre cames

Enrique Viguera, ha hagut de demanar disculpes per la seva ànsia i insistència. De fet, quasi provoca l'efecte contrari a l'executiu grec. Ho ha fet a una declaració publicada a la pàgina web de l'ambaixada a Atenes, on l'ambaixador "lamenta" que les declaracions hagin pogut donar lloc "a interpretacions que en cap manera es corresponen amb la realitat, ni amb el desig del mateix de treballar de manera constructiva en pro d'una relació propera i estreta amb les autoritats gregues".

