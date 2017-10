La CUP entén la compareixença de Puigdemont com un acte de dignitat

|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

31 d'octubre de 2017, 20.29 h





#1 #2 #3 Què et passa, Micaela? Per què estàs tan nerviosa, porqueta? que ja no troves cap gambià que et doni pel cul ?



Au, calma't i si no troves home, fes-t'ho amb amb un plàtan o amb una MORCILLA. . .





HUAH HUAH HUAH HUAH ,. . . COM T'INSULTO, MARIETAA REPUGNANTA, I TU ETS TAN COVARDA QUE, SABEN ELMEU DOMICILI NO TENS COLLONETS DE VENIR-ME A PASAR COMTES . . . (I BEN FET QUE FAS, PERQUÈ NO CREC QUE ET PROVÉS GAIRE, ppUTETA)