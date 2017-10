L'Audiència Nacional cita Puigdemont i 13 membres del Govern el 2 i 3 de novembre

L'Audiència Nacional també ha citat els consellers a declarar. Els 13 membres del Govern i el mateix president estan citats per dijous i divendres per declaració i vista posterior. La magistrada valorarà si cal aplicar mesures cautelars i els fixa una fiança de 6.207.450 euros que hauran de dipositar en tres dies o sinó es passarà a embargar els seus béns. Aquests dies també aniran a declarar al Tribunal Suprem la presidenta del Parlament, Carme Forcadell i els membres de la Mesa.

L'experta en llei d'asil i refugi Nele Verbrugghe, de l'Institut de Drets Humans de la Universitat de Lovaina, afirma en una entrevista amb l'ACN que en cas d'una ordre de detenció europea el president Carles Puigdemont podria evitar amb "litigis" l'extradició des de Bèlgica encara que no demani asil o que aquest se li negui. "Podria evitar ser lliurat a la justícia espanyola per aquests processos legals", diu Verbrugghe. Amb tot, l'experta recorda que la via de demanar asil, descartada ara per ara per Puigdemont, també podria obrir la porta a evitar una extradició si es produeix una ordre de detenció europea mentre resideix a Bèlgica. "Hi ha poques vies per no lliurar una persona al seu país d'origen si és requerit pel jutge d'aquest estat membre", explica l'experta, que apunta que aquest pot ser el motiu pel qual un procés d'asil "pot ser interessant" per a Puigdemont. "Si simplement es trasllada a Bèlgica com a ciutadà europeu, el país podria lliurar-lo fàcilment a Espanya", avisa. Amb tot, matisa l'experta, el procediment d'asil i el de l'ordre de detenció europea "van per separat" i és per això que es podria arribar a impedir l'extradició.



"És important entendre que el sistema d'ordre de detenció europea ha substituït els procediments tradicionals d'extradició entre estats membres de la UE i això significa que el lliurament d'una persona per part d'un estat a un altre sol ser automàtic", comenta Verbrugghe. També implica que hi ha un procés judicial simplificat entre els estats membres i que el braç executiu "no interfereix" en el procés. És en aquest context que l'experta apunta la via de l'asil. Amb tot, indica, el marge d'èxit d'acceptar una sol·licitud d'asil "és molt petit", ja que la persecució criminal es refereix només a violacions "molt serioses" de drets humans bàsics i només arribaria a aquest mínim si els càrrecs són "desproporcionats, excessius o discriminatoris".

Habitualment, explica Verbrugghe, la persecució criminal no és considerada persecució en el sentit que ho recull la Convenció del Refugiat. Recorda, en aquest sentit, que el Comissionat General de Bèlgica va dir dilluns que el nombre de casos en què ciutadans de la UE han rebut asil són gairebé zero i que no té coneixement de cap cas en els darrers deu anys. "Per tant, ara per ara sembla més aviat poc realista que Puigdemont pugui rebre asil en cas de sol·licitar-lo", afirma. "La situació a Catalunya és tan excepcional que es fa difícil preveure quin seria el resultat d'una petició d'asil", afegeix.

El delicte de rebel·lió és el que presenta penes de presó més altes de la querella, ja que pot suposar un empresonament de fins a 30 anys, tot i que el Codi Penal diu que aquest delicte ha d'implicar violència.