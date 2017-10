Zoido nega intencionalitat política en el descens de protecció al president i el Govern

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

31 d'octubre de 2017, 21.26 h

Què és la Separació de Poders i per què és tan important.



Un Estat de Dret té tres funcions principals.

En primer lloc crear les lleis per les quals es va a regir aquest Estat.

En segon lloc, governar el país d'acord a aquestes lleis.

I en tercer lloc vigilar que tothom sense excepció, compleix aquestes lleis que s'han creat.



Les tres funcions són essencials.

Les lleis s'han de dissenyar de manera que respectin l'Estat de Dret, perquè si no és així, ja no estaríem davant d'un Est... Llegir més