El “virrei” Millo amenaça amb el joc brut a les eleccions del 21-D

1 de novembre de 2017, 07.16 h





Millo, pillo, que desbarras como un grillo pardillo.





COM VOLS AMENAÇAR "AMB" JOC BRUT??!!!!





SI DE CAS,AMENAÇA "AMB MÉS" JOC BRUT, PERQUÈ DE JOC BRUT EN FEU DES DEL 1714 , I L'HEU INTENSIFICAT CADA VEGADA MÉS AMB ELS GOVERNS DEL PP.





Enric Millo,que havies estat DIPUTAT PER CONVERGÈNCIA I UNIÓ, , es diu que vares demanar l'ingrés a ERC i vares ser REBUTJAT, cosa que no m'estranya, veient la mena de moral que gastes.





MILLO, EL VOSTRE JOC BRUT NO ENS IMPRESSIONA. SABEM MOLT B...