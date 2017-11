[Vídeo] Un grup d'ultres amb banderes espanyoles increpen Forn i Bassa a l'aeroport del Prat

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 11:30 h

Els fets van passar aquesta passada matinada quan els consellers destituïts van arribar a Barcelona procedents de Brussel·les

Un grup d'una desena de persones amb banderes espanyoles han increpat aquesta passada matinada als consellers destituïts pel 155 Joaquim Forn i Dolors Bassa.

Los consellers en el exilio nunca pudieron imaginar un recibimiento tan apoteósico. Manolo Escobar de fondo y ni una esteladapic.twitter.com/IW2QmiZ1hr — Estrellado (@arturelpayaso2) October 31, 2017

Tots dos van arribar a l'aeroport del Prat abans de les dotze de la matinada procedents de Brussel·les, on estaven amb el president Carles Puigdemont. A l'arribada, aquest grup de persones els han increpat amb crits de 'Puigdemont a presó' o 'Visca Espanya', entre d'altres.El grup ha insultat amb especial insistència a Forn i l'han seguit durant uns minuts. Unes hores abans, Forn i Bassa havien participat a la roda de premsa des de Brussel·les acompanyant Puigdemont.El president ha explicat que no volen demanar asil polític sinó un judici "just" i va fer una crida a la comunitat internacional des de la capital d'Europa.