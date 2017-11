Polígons espanyols pressionen a les empreses perquè es traslladin fora de Catalunya

Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

1 de novembre de 2017, 16.33 h

Si no tenen empreses ara, es pensen que interessa anar allà i muntar-ne una? Si no ho han fet en 40 anys és perquè son ganduls de mena!



A Catalunya no tenim la cultura del subsidi car aquí tenim una cultura del treball molt arrelada. No crec que complissin pas als seus llocs de treball.



Per exemple Sevilla: "vacaciones, la feria de abril, semana santa, rocios, la festa de la Macarena, fiesta mayor... a mi que no me llamen que tengo una resaca de cojones" etc, etc !