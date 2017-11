Kartoffeln Kartoffeln Kartoffeln

1 de novembre de 2017, 20.36 h

La democracia a Espanya es que la minoria "silenciosa" ha de governar a la majoria independentista.Fins ara ha sigut aixi i cap problema. Pero ara que volem marxar, la situacio ha canviat.

Es el que hi ha i mentres nomes anem amb manifestacions, eleccions autonomiques i referendums no arribarem enlloc. Europa i el mon no fara res per nosaltres. Caldran vagues a la francesa, bloquejar totes les carreteres i trens.

Ja veureu com voldran negociar ja que la prima de risc pujara i pujara.