L'unionisme avala Santi Vila per rebaixar l'independentisme

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 19:00 h

Algunes figures polítiques que coneixen a l'exconseller d'Empresa i Coneixement el defineixen com el "conciliador"

26 ( 1 vot ) Carregant Carregant



"Conciliador". Així defineixen tres figures polítiques que coneixen a l'exconseller d'Empresa i Coneixement Santi Vila, just en el mateix moment en què planteja presentar-se com a candidat pel PDeCAT a les eleccions del 21 de desembre.

Segons recull el diari digital Crónica Global, el diputat del PDeCAT al Congrés Sergi Miquel, l'ex cap de relacions institucionals a la conselleria d'Empresa i Coneixement Lluís Pitarch i Nacho Corredor, un dels primers analistes polítics que va posar el nom de Vila com a líder de la nova etapa del nacionalisme català.

"Hem arribat a un punt de no retorn del qual només una figura com la de Vila ens pot salvar", detallava Pitarch en aquest digital. "Ha estat capaç de mantenir una xarxa social molt més enllà de la política, i s'envolta de gent que no pensa com ell. Molt dels seus amics són unionistes i això l'enriqueix com a persona", comentava també al Crónica Global Miquel.



A la recerca dels centristes

directe!cat. L'exconseller va revelar que havia plantejat al president del PDeCAT, Artur Mas, i a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ser cap de llista. Al ser preguntat per la possibilitat d'una llista única, va afirmar que no el fa sentir "especialment confortable". Vila vol representar als "centristes, independentistes o no" . D'aquesta manera s'expressava en una entrevista a RAC 1 aquest divendres que va recollir el. L'exconseller va revelar que havia plantejat al president del PDeCAT, Artur Mas, i a la coordinadora general del partit, Marta Pascal, ser cap de llista. Al ser preguntat per la possibilitat d'una llista única, va afirmar que no el fa sentir "especialment confortable".

Amic d'empresaris catalans i madrilenys, Santi Vila va fer costat al president Carles Puigdemont fins al mateix dia abans de la declaració d'independència, quan va presentar la seva dimissió.

Notícies relacionades