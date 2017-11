Junqueras i els consellers cessats que són a Catalunya aniran a declarar

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 21:00 h

Part del Govern destituït s'ha preguntat via xarxes socials sobre l'Estat de dret i la democràcia espanyola

El vicepresident destituït Oriol Junqueras Junqueras anirà a declarar a l'Audiència Nacional: "L'Estat de dret i la democràcia espanyola és això?"

He rebut la notificació.

L'Estat de dret i la democràcia espanyola és això? Treballem entre tots els demòcrates per restaurar la democràcia — Oriol Junqueras (@junqueras) November 1, 2017

A les 10:45 d'avui he rebut la citació per comparèixer en menys de 24h a l'Audiència Nacional. Estat de dret?Consciència molt tranquil.la. — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) November 1, 2017





Ara mateix, a les 22:44, han vingut a casa a notificar-me la citació davant l'Audiencia Nacional per a dijous 2 a les 9:00. Estat de Dret... — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 31, 2017

El vicepresident Oriol Junqueras, destituït pel govern espanyol, anirà aquest dijous a declarar a l'Audiència Nacional, segons han confirmat a l'ACN fonts pròximes a Junqueras."He rebut la notificació. L'Estat de dret i la democràcia espanyola és això? Treballem entre totes els demòcrates per restaurar la democràcia", ha afirmat a través del seu compte de Twitter.Segons fonts consultes per l'ACN, altres consellers que són a Catalunya com almenys Raül Romeva, Carles Mundó i Josep Rull han confirmat que aquets dijous aniran a l'Audiència Nacional. Tots ells estan acusats dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics.