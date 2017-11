Què pot passar si Puigdemont i els membres del Govern es neguen a declarar a l'Audiència Nacional?

|| ||☆ || || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

Si Catalunya hagués tingut un EXÈRCIT , segur que aquest exèrcit seria MOLT MÉS EFICAÇ I COMPETENT que l' ejersito ePPanyó, i aleshores aquesta colla de xulets de taverna, no podríen imposar-nos les seves arbitrarietats feixistes.







Però, igual que a finals de l'imperi romà, Roma ens havia negat tenir els nostres exèrcits propis, i quan els visigots ens varen envair estàvem INDEFENSOS i no els varem poder aturar, avui torna a passar el mateix però amb diferents causes.







