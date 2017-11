Junqueras defensa al 'New York Times' que Catalunya no es farà enrere

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 17:30 h

En un article d'opinió, el vicepresident destituït pel govern espanyol assegura que la República ha nascut i que s'ha de consolidar el 21-D

El vicepresident Oriol Junqueras defensa en un article que publica aquest dimecres el New York Times que Catalunya no es farà enrere. En l'escrit, el vicepresident destituït pel govern espanyol defensa que la República catalana ha nascut amb la legitimitat dels vots a les urnes.

Tot i així, ha afegit, que mai s'ha de renunciar a la votació com un mitjà per validar la república i ha apostat per preparar les eleccions del 21-D, que ha qualificat d'essencials per consolidar la república.Junqueras defensa que no es pot permetre l'aplicació de l'article 155 i que cal seguir endavant malgrat els "obstacles" i ha admès que en la batalla de l'autodeterminació i el reconeixement de drets, "no es guanya a la primera". Junqueras també avisa que en les pròximes hores s'hauran de prendre decisions que no seran fàcils d'entendre.