[Vídeo] Centenars de persones es concentren davant l'estació de Sants per acomiadar els imputats de la Mesa

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 18:00 h

L'ANC havia convocat la concentració, però després l'ha desconvocat per exprés desig dels diputats investigats que han de declarar aquest dijous i divendres al Suprem

19 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Uns dos centenars de persones s'han concentrat a primera hora d'aquesta tarda davant de l'estació de Sants de Barcelona per acomiadar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament que aquest dijous i divendres han de declarar a Madrid davant del Tribunal Suprem.





.@assemblea llama a apoyar en la estació de Sants a los miembros de la Mesa del Parlament que van a Madrid a declarar pic.twitter.com/4oOdguuK75 — Martxelo Díaz (@MartxeloDiaz) November 1, 2017

Simó y Nuet llegan a Sants. Los reciben con gritos de "No estáis solos" y abrazos https://t.co/EiUMBfGelT pic.twitter.com/2INeIdO8Kh — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) November 1, 2017 La concentració ha estat convocada per l'ANC, però poc després l'ha desconvocat via xarxes socials per exprés desig dels afectats. Tot i així, ciutadans independentistes s'han apropat a l'estació de l'AVE, alguns amb estelades, per si venien els diputats investigats.

A les 5 de la tarda encara no n'havia aparegut cap, però poc després han arribat Anna Simó i Joan Josep Nuet que han estat aclamats al crit de 'no esteu sols' i han pujat al tren d'alta velocitat en direcció a Madrid. Alguns espanyolistes els han seguit per dins l'estació, però els manifestants independentistes i els Mossos d'Esquadra han evitat que s'hi acostessin. Els convocats per l'ANC han cantat 'Els Segadors', mentre els unionistes cridaven visques a Espanya.





Ahora en Estacio de Sants pic.twitter.com/y6VwXxBl7O — Ana Maria Alonso Gon (@irunalonso) November 1, 2017 Entre els concentrats hi havia l'eurodiputat del PDeCat Ramon Tremosa, que ha dit als periodistes que era allà per acomiadar personalment un amic seu, sense concretar qui. En tot cas, espera que tornin de Madrid i ha explicat que aquest dimarts va veure alguns membres de la Mesa "serens i convençuts que no han fet cap crim, que no són terroristes, sinó que han sigut fidels fins el final al mandat democràtic del 27-S que va donar majoria absoluta al Parlament i va ser revalidat en el referèndum de l'1-O reprimit de manera violenta per la policia espanyola".

Notícies relacionades