Albiol aposta per mantenir el 155 després del 21-D si hi ha govern que vulneri la Constitució

Última actualització Dimecres, 1 de novembre de 2017 18:30 h

El líder del PPC es mostra "convençut" que les forces "constitucionalistes" s'imposaran als comicis "autonòmics" convocats per Rajoy

Xavier García Albiol, president del Partit Popular de Catalunya, ha apostat aquest dimecres per seguir aplicant l'article 155 després de les eleccions del 21 de desembre en cas que en surti un govern independentista que decideixi vulnerar la Constitució.

Entrevistat per La Sexta Albiol ha subratllat que Espanya és "una democràcia" on "sempre" s'han "acceptat" els resultats electorals "agradin o no". Però després ha afegit que si una hipotètica majoria independentista al Parlament "decideix seguir endavant al marge de l'Estat de Dret", en aquests moments "està vigent" l'article 155 "i no veig perquè ho hauria de deixar d'estar".



En tot cas, Albiol s'ha mostrat "convençut" que les forces independentistes "no seran majoria" i ha augurat que als comicis hi haurà "una participació rècord".



Sobre si el president Carles Puigdemont compareixerà aquest dijous davant l'Audiència Nacional, Albiol ha afirmat que per a ell és "el passat" i que ha esdevingut "una caricatura d'ell mateix". Per això ha opinat que "qualsevol situació esperpèntica es pot produir".

